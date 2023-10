Idosa detida por ter dezenas de armas ilegais em casa

Uma mulher de 79 anos foi detida pela GNR na posse de uma dezena de armas ilegais, numa investigação em que foram detidos mais dois homens, em Celorico da Beira.





A vigilância dos militares do Núcleo de Investigação Criminal da GNR da Guarda intensificou-se no último mês após fortes suspeitas da possibilidade de haver tráfico de armas naquela zona do distrito.