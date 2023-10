Confirmada morte de tatuadora alemã raptada pelo Hamas em festival de música

Shani Louk tinha 23 anos.

A jovem tatuadora alemã-israelita raptada por combatentes do Hamas no festival de música em Israel, a 7 de outubro , foi declarada morta esta segunda-feira. A informação foi confirmada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros daquele país."É com grande pesar que comunicamos que foi confirmada a morte da alemã-israelita Shani Luk, de 23 anos.", pode ler-se numa nota divulgada no X (anterior X).Shani Louk estava no festival de música que o grupo militar islâmico invadiu e fez várias vítimas e reféns. Circula uma gravação na qual se pode ver a jovem deitada de barriga para baixo numa carrinha em Gaza, com vários combatentes do Hamas em seu redor. As imagens chocaram os internautas, muito devido ao facto de a jovem estar inanimada e com as pernas partidas.A família de Shani reconheceu imediatamente a jovem pelas rastas e pelas tatuagens e fez um apelo nas redes sociais onde pedia ajuda para a poder localizar.O Hamas desencadeou um ataque surpresa contra Israel a 7 de outubro,