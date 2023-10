Corpo de homem encontrado no estádio do Nápoles depois do jogo com o Milan

Cadáver estava num estacionamento subterrâneo do complexo desportivo.

O corpo de um homem, de 42 anos, foi encontrado no Estádio Diego Armando Maradona, depois da receção do Nápoles ao AC Milan, avançou esta segunda-feira o jornal italiano Corriere dello Sport.O cadáver estava num estacionamento subterrâneo do complexo desportivo. O indivíduo não tinha bilhete para assistir ao jogo de domingo da Liga italiana e tentou chegar à bancada através de um túnel, caindo de uma altura de 20 metros.A vítima estava acompanhada de um amigo que também quis percorrer o túnel, mas desistiu a meio. A polícia investiga as causas do incidente.