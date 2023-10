Ferido em colisão entre ambulância e dois carros em Oliveira de Azeméis

GNR foi acionada para o local e investiga as causas do acidente.

Uma pessoa ficou ferida, esta tarde de segunda-feira, na sequência de uma colisão entre uma ambulância dos bombeiros de Oliveira de Azeméis e dois carros, em Oliveira de Azeméis.O alerta foi dado, cerca das 14h30, para os bombeiros de Oliveira de Azeméis, para um acidente rodoviário, no IC2, em Riba-Ul.A GNR foi acionada para o local e investiga as causas do acidente. Não foi necessário proceder ao transporte da vítima para uma unidade hospitalar.