Colisão entre três carros causa três feridos na Murtosa

Bombeiros de Estarreja foram acionados para o local.

Uma mulher, com 45 anos, sofreu ferimentos esta noite de segunda-feira, na sequência de uma colisão entre três carros, um deles um táxi, na Murtosa. No mesmo acidente, uma outra mulher, da mesma faixa etária, e um homem, com cerca de 55 anos, sofreram ferimentos ligeiros.O alerta foi dado, cerca das 19h00, para os bombeiros da Murtosa, para um acidente rodoviário, na avenida de Santo António, no Monte. Os bombeiros de Estarreja também foram acionados e mobilizaram uma ambulância. Já os bombeiros da Murtosa acionaram veículo de desencarceramento e duas ambulâncias.A GNR foi acionada para o local e investiga as causas do acidente.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros da Murtosa e de Estarreja, para o hospital de Aveiro.