Montenegro diz que "obsessão" de Costa de bater recordes a cobrar impostos "é um amor para a vida toda"

Líder do PSD respondeu às declarações proferidas pelo primeiro-ministro durante o debate do Orçamento do Estado.





Na publicação, Montenegro afirma que a proposta apresentada pelo PSD "não está enterrada" e acusa o primeiro-ministro de ter "um amor para a vida toda" com a "obsessão de bater recordes" a cobrar impostos.



"Não. Nem foi um amor de verão, nem está enterrada a nossa proposta fiscal. Isso é retórica da treta! Já António Costa e a obsessão de bater recordes a cobrar impostos 'é um amor para a vida toda'", afirmou o líder do social democrata no X (antigo Twitter).





O presidente do PSD, Luís Montenegro, recorreu às redes sociais para responder às declarações do primeiro-ministro, António Costa, que, durante o debate do Orçamento do Estado para 2024, esta segunda-feira, acusou o