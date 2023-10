Costa acusa Ventura de cobardia após vídeo gravado nos corredores do parlamento

Em causa está um vídeo partilhado na rede social Tik Tok em que o líder do Chega cola um cartaz junto à porta da sala do Grupo Parlamentar do PS. Veja o vídeo

O primeiro-ministro acusou esta segunda-feira o líder do Chega de cobardia, após André Ventura ter divulgado um vídeo nas redes sociais em que simula ter colado um cartaz crítico no gabinete do PS quando na verdade estava numa porta da bancada do PSD.

"Em matéria de comediante, nem pretendo competir com vossa excelência. Todos tivemos oportunidade de assistir à sua exibição agora e, quem não viu, teve oportunidade de ir ver ao Tik Tok o número que senhor fez onde, com a música da pantera cor-de-rosa, fingiu que me ia insultar, a mim e ao Grupo Parlamentar do PS, mas teve a cobardia de ficar a meio caminho e de pôr o papelinho no Grupo Parlamentar do PSD", afirmou o primeiro-ministro.

António Costa falava no parlamento, no debate sobre o Orçamento do Estado para o próximo ano, em resposta a um pedido de esclarecimento do líder do Chega.

O primeiro-ministro disse também que não iria autoavaliar como chegou ao debate, mas considerou também que André Ventura "saiu muito mal".

