Homem com deficiência arrasta-se para fora de avião após companhia não lhe disponibilizar cadeira de rodas

Um homem com paralisia cerebral espástica viu-se obrigado a arrastar-se para fora de um avião da Air Canada após a companhia aérea não lhe ter disponibilizado uma cadeira de rodas para que este pudesse sair da aeronave.Segundo o The Guardian, Rodney Hodgins, de 49 anos, reside na província canadiana da Columbia Britânica e é vendedor de ferramentas. O homem, que precisa de uma cadeira de rodas motorizada, viajou para Las Vegas com a mulher, Deanna, para celebrar o aniversário de casamento, em agosto.Devido ao pouco tempo entre a aterragem do voo de Rodney e Deanna e a descolagem de outro voo na mesma aeronave, a assistente de bordo disse ao casal não seria possível colocar uma cadeira de rodas a bordo, escreveu Deanna Hodgins no Facebook.O homem foi obrigado a arrastar-se, usando a força dos braços, para passar entre as filas de bancos, enquanto a mulher lhe segurava as pernas.Na publicação no Facebook, Deanna Hodgins disse que o caso deixou o casal devastado.Em comunicado, a companhia reconheceu que o homem de 49 anos não recebeu o apoio adequado."Utilizamos os serviços de um terceiro especialista em assistência a cadeiras de rodas em Las Vegas para fornecer transporte seguro dentro e fora do avião", pode ler-se no comunicado. "Na sequência da nossa investigação sobre a forma como este grave lapso de serviço ocorreu, iremos avaliar outros parceiros de serviços de assistência à mobilidade em Las Vegas", acrescentam.Segundo o The Guardian, Rodney Hodigns afirma que a Air Canada lhe ofereceu um vale no valor de dois mil dólares canadianos para gastar em voos da companhia, mas o homem disse que a indemnização "não resolveria o problema".