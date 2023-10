"Completamente devastados": Elenco de 'Friends' reage à morte de Matthew Perry

Ator dava vida a Chandler Bing na série de sucesso mundial.

Dois dias após a morte do ator Matthew Perry, conhecido por interpretar Chandler Bing em 'Friends', o elenco da famosa série de televisão fez uma declaração conjunta à revista PEOPLE, onde reagem à morte do antigo colega."Estamos todos completamente devastados com a perda de Matthew. Nós éramos mais do que apenas colegas de elenco. Nós somos uma família", começam por dizer Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer no testemunho.O elenco de 'Friends' afirma que ainda "há tanto por dizer", mas que querem tirar um tempo para "processar a perda inexplicável".O grupo diz que "a seu tempo" vai voltar a falar sobre Perry, quando forem capazes, mas "por agora, os pensamentos e o amor estão com a família do Matty, os seus amigos e todos os que o amavam em todo o mundo", afirma a mensagem assinada pelo elenco da série.Durante dez anos, Mathew Perry deu vida a Chandler Bing, em 'Friends', numa atuação que lhe valeu uma nomeação para um Emmy em 2002.No domingo, os criadores da série, Marta Kauffman e David Crane, emitiram um comunicado, juntamente com o produtor executivo Kevin Bright, onde afirmam estar "chocados e profundamente tristes" com a morte do "querido amigo Matthew".