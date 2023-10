Metade dos portugueses teme que o País fique pior

Descida do IRS e aumento dos salários e pensões têm um apoio esmagador dos inquiridos, que defendem ainda mais reformas e uma atenção para o setor da Saúde.

Mais de metade dos portugueses acreditam que o Orçamento do Estado para 2024 vai piorar a situação do País. Na sondagem da Intercampus para o CM/CMTV e ‘Negócios’, 53% dos inquiridos partilharam esta visão negra sobre o que aí vem, mas é destacado que cerca de um terço tem um ponto de vista mais otimista e acredita em melhorias no próximo ano, um valor elevado, dado o permanente e intenso pessimismo dos eleitores em relação ao futuro do País, frisam os autores do estudo.