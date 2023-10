Homem agride proprietário de café no Seixal

Suspeito roubou uma mala e dinheiro, e escapou do local.

Um homem agrediu o proprietário de um café com um murro, à saída deste do estabelecimento, na Arrentela, Seixal, na noite de segunda-feira.A GNR recebeu o alerta perto das 20h. A vítima, de 73 anos, contraiu ferimentos ligeiros.O suspeito roubou-lhe uma mala e 90 euros em dinheiro, e colocou-se em fuga no carro de uma pessoa que o esperava junto ao local do crime.