PAN anuncia que vai abster-se na votação do OE2024 na generalidade

"Votar contra seria a votação mais fácil", disse a deputada Inês Sousa Real.

A deputada Inês Sousa Real do PAN anunciou que o partido vai abster-se na primeira votação do Orçamento do Estado para 2024.

"Votar contra seria a votação mais fácil, por isso não vamos votar contra e vamos abster-nos na generalidade", referiu a deputada.





O Parlamento debate, esta terça-feira, pelo segundo dia consecutivo, a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano. A votação decorre, estando a aprovação garantida com os votos da maioria absoluta do PS.