Ruas alagadas e estações de metro fechadas: Mau tempo deixa várias zonas de Milão em alerta

Das ocorrências na cidade italiana há a registar vários feridos e danos em viaturas e em infraestruturas.

Itália está em alerta devido ao mau tempo. Milão é uma das cidades italianas mais afetadas pelas cheias com diversas ocorrências a registar só esta terça-feira. Várias escolas e algumas estações de metro viram-se obrigadas a fechar devido às inundações e há estradas cortas pelo risco de derrocada e aluimento.A água do rio Seveso transbordou e os bairros do norte da cidade e a estação de metro de Garibaldi ficaram totalmente inundados, avança o Milano Today.O mau tempo fez vários feridos e causou danos em infraestruturas e viaturas.