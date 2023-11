Mau tempo mata cinco pessoas em província do centro de Moçambique

Distrito de Gurué é o mais afetado pela chuva torrencial.

Pelo menos cinco pessoas morreram na Zambézia em resultado do mau tempo que se abateu sobre a província, informou esta terça-feira a secretária de Estado daquela província do centro de Moçambique.

Os óbitos foram registados no distrito de Gurué, o mais afetado pela chuva torrencial que se faz sentir desde segunda-feira naquela região, explicou à comunicação social Cristina Mafumo.

"Como dados preliminares, neste momento, estamos também com desabamento de residências, além dos cinco óbitos. As equipas todas multissetoriais estão no terreno, a fazer mais buscas", disse a secretária de Estado da Zambézia.

A fonte avançou ainda que, devido ao período chuvoso, a província enfrenta agora casos de diarreia aguda , com um total de 20 pessoas internadas.

Entre outubro e abril, Moçambique é ciclicamente atingido por cheias, fenómeno justificado pela sua localização geográfica, sujeita à passagem de tempestades e, ao mesmo tempo, a jusante da maioria das bacias hidrográficas da África Austral.

Na época chuvosa 2021/2022, entre outubro e abril, pelo menos 134 pessoas morreram e mais de 760 mil foram afetadas por desastres naturais em Moçambique, segundo dados do INGD - Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres.