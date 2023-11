Ex-atleta acredita que houve intencionalidade no golpe com patim que matou jogador de hóquei no gelo

Sean Avery assevera que Matt Pesgrave "tentou estabelecer algum tipo de contacto".

Sean Avery, ex-jogador da National Hockey League (NHL), acredita que houve intencionalidade no lance que levou à morte de Adam Johnson, de 29 anos, atingido por uma lâmina de patim na garganta, avançou esta terça-feira o jornal britânico Daily Mail.Este sábado, durante um jogo dos Nottingham Panters, na sequência de uma queda aparatosa de dois atletas junto do desportista, um deles, Matt Pesgrave, acabou por golpeá-lo.O antigo jogador Sean Avery descreveu o lance como "pouco ortodoxo" e asseverou que Matt Pesgrave "tentou estabelecer algum tipo de contacto" com Adam Johnson. "Pareceu intencional. Foi um golpe de Kung Fu. Os meus olhos não mentem", frisou.Está em curso uma investigação para apurar as circunstâncias do incidente. Sean Avery ressalvou que não julga que Matt Pesgrave "tenha acordado naquele dia e pensado que ia matar alguém".Na segunda-feira, a noiva de Adam Johnson reagiu à morte do companheiro, prestando-lhe uma homenagem. Ao longo da carreira, o atleta representou outras equipas como o Pittsburgh Penguins, os Los Angeles Kings e os Philadelphia Flyers.