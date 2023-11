20 mil famílias pedem ajuda à Deco

A inflação e o aumento das taxas de juro estão a pressionar as famílias a ponto de, nomeadamente no caso de reformados, já terem começado “a cortar na alimentação e na farmácia”, afirma aoNatália Nunes, responsável do Gabinete de Proteção Financeira da Deco. Desde o início do ano, cerca de 20 mil famílias já pediram o apoio deste gabinete especializado.