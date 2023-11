Jovem de 16 anos desaparecido em Samora Correia desde segunda-feira

Afonso, conhecido por "Fonfon", saiu de casa para ir para a escola e não voltou a ser visto.

Um rapaz de 16 anos está desaparecido desde segunda-feira em Porto Alto, Samora Correia. Afonso, conhecido por "Fonfon", saiu de casa para ir para a escola e não voltou a ser visto.A família estranhou a ausência do jovem e ligou para o estabelecimento de ensino, que a informou que este não tinha ido às aulas naquele dia.O desaparecimento foi reportado às autoridades e decorrem buscas.

As buscas pelo jovem estenderam-se aos rios Soraia e Almansor. Desde as 11h00 que bombeiros estão mobilizados para a operação, após uma pista sobre o possível paradeiro ter sido dada às autoridades policiais, confirmou ao CM fonte oficial da GNR. A mesma fonte adianta que não há, para já, qualquer dado concreto, mas que todas as hipóteses estão a ser analisadas.

Quando saiu de casa, Afonso usava uma sweatshirt e calças de treino.