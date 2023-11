CMTV com o melhor outubro de sempre cresce 10%

Liderança da CMTV leva já 19 meses sem interrupção.

liderou o mercado de informação nacional todos os dias do mês de outubro. A televisão doobteve um share médio diário de 5,4%, equivalente a 117700 espectadores a cada minuto do dia. O desempenho do canal corresponde a um crescimento de 10% em relação ao período homólogo do ano passado, ou seja, em comparação com o mês de outubro de 2022. Foi o melhor mês de outubro dos 10 anos de existência da CMTV.A liderança daleva já 19 meses sem interrupção. A CNN registou em outubro um share médio de 3,2%. A SIC Notícias obteve 2,3% de share. A RTP3 teve apenas 0,6%.é vista em todas as plataformas de cabo, no canal 8, mas ainda não está na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.