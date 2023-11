Avenida D. Carlos I no Porto fechada a partir das 21h00 devido ao mau tempo

De acordo com a autarquia, "o trânsito será restabelecido logo que as condições do mar o permitam".

A avenida D. Carlos I, na barra do Douro, no Porto, vai estar fechada ao trânsito pedonal e automóvel a partir das 21h00 desta quarta-feira, devido ao agravamento das condições meteorológicas, anunciou a câmara municipal.

"Por precaução e para salvaguarda da segurança de pessoas e bens, a circulação automóvel e pedonal na avenida D. Carlos I, na zona da barra do Douro, irá ser interrompida a partir das 21 horas", pode ler-se num comunicado publicado no portal da Câmara do Porto.

De acordo com a autarquia, "o trânsito será restabelecido logo que as condições do mar o permitam, sendo efetuada uma reavaliação da situação durante o dia de sexta-feira".

"Poderá vir a ser necessária a implementação de mais condicionamentos - Avenida do Brasil, Avenida de Montevideu e Rua Coronel Raúl Peres, com desvios para arruamentos à cota superior -- a decidir mediante o possível agravamento das condições durante as preia-mar", adverte ainda a Câmara do Porto.

Em causa, para o Porto, está o "aviso laranja para agitação marítima, com ondas de noroeste, com cinco a sete metros, podendo atingir a altura máxima de 12/13 metros, entre as03 e as 9 horas de quinta-feira, quinta-feira (dia 02)".

O aviso passará a vermelho "com ondas de noroeste com sete a oito metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros, entre as 9 horas de amanhã, quinta-feira, e as 09 horas de sexta-feira, altura em que passará novamente para o nível laranja, válido até às 15 horas".

"É expectável o aumento do risco de galgamentos costeiros durante os períodos de preia-mar", face às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), aponta a autarquia.

Quanto à precipitação, "encontra-se emitido aviso amarelo, com períodos de chuva, por vezes forte, entre as 18 horas de hoje, dia 01, e as 03 horas de amanhã", quinta-feira.

Relativamente ao vento, são esperadas rajadas até 80 km/h, em especial no litoral, entre as 21 horas de hoje, dia 1, e as 15 horas de amanhã, dia 2.