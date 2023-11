Casal que lutou contra a infertilidade por oito anos tem hoje quatro filhos

Zac e Brittney Wolfe adotaram a primeira criança em julho e este mês nasceram os trigémeos da família.

Um casal norte-americano da Pensilvania que passou os últimos oito anos a lutar contra a infertilidade tem hoje quatro filhos. Zac e Brittney Wolfe adotaram a bebé Charlie em julho e este mês nasceram os trigémeos da família."Sempre falámos em ter uma família numerosa. Era um sonho nosso", disse Zac, de 31 anos, no programa Good Morning America.Brittney deu à luz a duas meninas, Know e Navie, e um menino, Noah, a 19 de outubro.A jornada para se tornarem pais começou em 2015, quando se casaram, mas ao longo de um ano sem o conseguirem decidiram ir a um especialista em fertilidade. Mesmo com os tratamentos, Brittney não conseguia engravidar."Foi muito difícil e stressante para nós", contou Zac.Na segunda ronda de fertilização in vitro, Brittney engravidou, mas acabou por sofrer um aborto espontâneo poucas semanas depois e decidiu fazer uma pausa para se recuperar psicologicamente.Os médicos disseram ao casal que não tinham resposta para os tratamentos não estarem a resultar, porque os exames não revelavam nenhuma causa óbvia para problemas de infertilidade.Zac sofreu um acidente em 2011 que o deixou paralisado da cintura para baixo e, por uma altura, acreditou que a sua condição tivesse prejudicado os procedimentos. No Instagram, foi partilhando a jornada com a companheira.No final de 2022, o casal começou a explorar o tema da doação de embriões e viajou até ao Tennessee para uma clínica especializada.Durante o mesmo período, foram abordados por um vizinho que os questionou se estariam interessados em adotar uma criança. O casal disse imediatamente que sim.Apesar de estarem entusiasmados com a adoção, decidiram prosseguir em simultâneo com o tratamento com embriões. Em abril, descobriram que Brittney estava grávida de trigémeos.No decorrer da gravidez, o casal estava preocupada com a possibilidade de um aborto, mas esta correu sem qualquer tipo de complicações."Vamos piscar os olhos e vamos olhar para trás e dizer: 'Como é que fizemos isto? ", disse Brittney.