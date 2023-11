Procurador acredita que Maddie tenha sido morta em Portugal por Brueckner 

Christian Brueckner e que o Ministério Público alemão saberá onde foi cometido o crime. A informação foi avançada pelo Britan's New Channel.



Hans Christian Wolters acredita que a resposta para o que aconteceu estará em mensagens trocadas entre Christian Brueckner e um amigo pedófilo. Nas conversas, o alemão terá exposto que tinha o desejo de matar uma criança e escrito as iniciais de Maddie, informa a imprensa internacional.





Maddie tinha três anos quando desapareceu em maio de 2007 durante as férias com a família no Algarve. O caso ganhou repercussão mundial e, embora todas as pistas seguidas, permanece sem resolução.