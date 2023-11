Real Madrid pensa em Gonçalo Inácio como reforço para janeiro

Clube merengue pretende contar com os serviços do internacional português devido às baixas no setor da defesa.

Gonçalo Inácio tem vindo a despertar o interesse de vários clubes ao longo das últimas duas temporadas e, desta feita, o diário 'AS adianta mesmo que o central de 22 anos está na lista de alvos do Real Madrid já a pensar no que se avizinha para o mercado de transferências de janeiro. Um jornalista bem colocado no que diz respeito a temas da realidade dos merengues dá conta que o clube madrileno terá como objetivo garantir a contratação do defesa do Sporting, isto devido às baixas que se registam no setor recuado da equipa orientada por Carlo Ancelotti.Mais concretamente, o 'AS' adianta que a direção do Real Madrid já se encontra no mercado em busca de mais um central para a segunda metade da temporada, uma vez que Éder Militão, ex-central do FC Porto, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e deve, ao que tudo indica, falhar a maioria do calendário que resta na presente temporada. Nesse sentido, e tendo em conta que Ancelotti conta atualmente com Alaba, Nacho e Rüdiger para o lote de centrais do plantel do Real, a direção liderada por Florentino Pérez estará de olho em Gonçalo Inácio como alternativa segura para o mês de janeiro.O diário 'AS' garante que os merengues têm o internacional português bem referenciado já desde o último defes de verão e terão definido agora Inácio como o alvo prioritário para a defesa. Além do Real, também Liverpool e Newcastle têm o central do Sporting bem referenciado.Recorde-se que, após a recente renovação de contrato com os leões, Gonçalo Inácio passou a estar blindado por uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros, sendo que o objetivo da Direção liderada por Frederico Varandas passa por, tal como já noticiámos, segurar o jovem defesa no próxima janela de mercado, uma vez que o jogador é visto como um dos imprescindíveis de Rúben Amorim.