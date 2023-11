Enfermeiros do Médio Tejo anunciam acordo com o Centro Hospitalar Médio Tejo e desconvocam greve de dois dias

Informação foi divulgada pela porta-voz do sindicato dos Enfermeiros Portugueses.

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) anunciou esta quarta-feira ter alcançado um acordo com a administração do Centro Hospitalar Médio Tejo (CHMT) para as reivindicações apresentadas, tendo desconvocado a greve agendada para os dias 2 e 3 de novembro.

"Este processo [reivindicativo], que culminou com a marcação de uma greve para 2 e 3 de novembro, no Centro Hospitalar Médio Tejo, que acaba de ser desconvocada por nós", depois de terem sido assumidos os "maiores compromissos" por parte da administração do CHMT às reivindicações dos enfermeiros, disse esta quarta-feira à Lusa, ao início da tarde, Helena Jorge, porta-voz do SEP do distrito de Santarém.

A greve dos enfermeiros do CHMT, que agrega as unidades hospitalares de Abrantes, Tomar e Torres Novas, todas no distrito de Santarém, foi anunciada a 16 de outubro, tendo por base reivindicativa o "reforço de recursos humanos nas urgências hospitalares" e a "contagem do tempo de serviço" de 123 profissionais, as duas medidas a que o SEP queria resposta imediata.