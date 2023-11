Revelada causa de morte de Bobby Charlton, lenda do Manchester United

Antigo futebolista inglês morreu a 21 de outubro, aos 86 anos.

O antigo futebolista inglês Bobby Charlton, campeão do mundo em 1966, que morreu em 21 de outubro, aos 86 anos, foi vítima de uma queda acidental na residência onde morava, concluiu esta quarta-feira um tribunal inglês.

Segundo os resultados da investigação, esta quarta-feira apresentados no tribunal de Cheshire, a queda acidental ocorreu cinco dias antes da sua morte num centro de tratamento de demência em Knutsford, cidade no norte de Inglaterra, depois de Bobby Charlton ter perdido o equilíbrio ao levantar-se de uma cadeira e ter batido em um móvel ou "possivelmente em um radiador".

No dia da queda, os funcionários não se aperceberam de qualquer tipo de lesão, já que a sua mobilidade não foi afetada, porém, posteriormente, detetaram um inchaço nas costas e chamaram os paramédicos.

Bobby Charlton foi levado para o hospital, onde um exame revelou que tinha uma costela partida e, provavelmente, padecida de pneumonia, pelo que os médicos concordaram em dar-lhe cuidados paliativos até à sua morte.

Robert Charlton nasceu em 11 de outubro de 1937, em Ashington, uma cidade mineira no norte de Inglaterra, e chegou em 1954 aos 'red devils', clube no qual permaneceu até 1973, antes de rumar ao Preston North End (1973/74) e Wateford, da Irlanda (1975).

Irmão do também campeão do mundo em 1966 Jack Charlton, Bobby Charlton foi, juntamente com o treinador Matt Busby, um dos sobreviventes do acidente aéreo que vitimou oito jogadores do Manchester United, em Munique, em fevereiro de 1958.

O funeral de Charlton, que se sagrou três vezes campeão inglês e uma da Europa ao serviço dos 'red devils' (diabos vermelhos), será no dia 13 de novembro na Catedral de Manchester.