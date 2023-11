Sporting de Braga e Casa Pia empatam na Taça da Liga

Pizzi inaugurou o marcador aos 62 minutos.

O Sporting de Braga empatou hoje 1-1 em casa com o Casa Pia, na segunda jornada do Grupo A da Taça da Liga de futebol, e manteve-se na corrida pela presença na 'final four' da competição.

No Estádio Municipal de Braga, Pizzi inaugurou o marcador, aos 62 minutos, mas Clayton, de grande penalidade, empatou para os visitantes aos 76.

Os lisboetas, que já disputaram os seus dois jogos no agrupamento, lideram a 'poule' A com quatro pontos, com os bracarenses, que venceram a competição em 2012/13 e 2019/20, em segundo, com um. O já eliminado Nacional, próximo adversário do Sporting de Braga, ainda não pontuou.