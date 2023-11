Portugal vai sentir efeitos da depressão Ciarán nas próximas horas mas tempestade não afetará diretamente o País

Previsão aponta para precipitação nas próximas horas, "por vezes forte".

Portugal continental vai sentir os efeitos da depressão Ciáran durante a madrugada e manhã de quinta-feira, com precipitação e vento por vezes forte, mas a tempestadade não atingirá diretamente o território nacional, adiantou esta quarta-feira o IPMA.

Segundo um comunicado do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), "a depressão Ciarán não afetará diretamente Portugal Continental, embora esteja prevista a passagem da superfície frontal fria que lhe está associada pelo território continental durante a madrugada e manhã de dia 2".

A previsão aponta para precipitação nas próximas horas, "por vezes forte", em especial nas regiões norte e centro do país, acrescenta a nota.

Na quinta-feira, haverá também "um aumento da intensidade do vento, que soprará forte no litoral das regiões norte e centro, com rajadas até 90 km/h, e nas terras altas, com rajadas até 110 km/h", podendo até superar aquele valor nos pontos mais altos da Serra da Estrela, destaca ainda o IPMA.

Prevê-se também um aumento significativo da agitação marítima a partir na costa ocidental, com ondas de noroeste "a atingir cinco a sete metros de altura significativa, e ultrapassando temporariamente sete metros".

No região da Madeira, o efeito da depressão Ciarán irá fazer-se sentir através do aumento da agitação marítima, que será de noroeste com quatro a cinco metros de altura significativa a partir desse período.

Devido a esta situação meteorológica, o IPMA aconselha o acompanhamento das previsões meteorológicas e dos avisos.

França, Inglaterra e outros países da Europa ocidental poderão enfrentar alguns dos ventos mais fortes registados em décadas à medida que a tempestade Ciarán avança em direção à costa, já tinham alertado esta quarta-feira meteorologistas.

Em França, a Météo-France alertou para ventos excecionais com rajadas de cerca de 145 km/h na Bretanha, Normandia e Pays de la Loire. No extremo noroeste do país, são esperados ventos de até 170 km/h e ondas de quase 10 metros de altura.

No Reino Unido, serviço de meteorologia britânico emitiu alertas de mau tempo para ventos com rajadas de cerca de 130km/h ou mais nas áreas costeiras entre a noite de quarta-feira e quinta-feira. As Ilhas do Canal e o leste da Inglaterra sofrerão o maior impacto do vento e da chuva, mas grande parte do sul e sudeste será também atingida por ventos e chuvas mais fortes do que o normal.

De acordo com Rachel Ayers, do Met Office, poderão ocorrer falhas de energia na sequência de queda de árvores, constrangimentos na circulação rodoviária e o encerramento de serviços ferroviários.

A última vez que se registaram ventos fortes deste nível no Reino Unido foi durante a tempestade Eunice, em fevereiro de 2022, mas a meteorologista avisa que a tempestade Ciarán poderá causar ainda mais danos.