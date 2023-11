Advogada que venceu Ventura defronta Pestana

André Pestana, coordenador do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop), corre o risco de responder em tribunal devido à sua atividade política enquanto militante do Movimento Alternativa Socialista (MAS), de onde saiu, em julho, em rutura com a fação de Renata Cambra, que agora o acusa.Saiba mais no Correio da Manhã.