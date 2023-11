Hospital de Castelo Branco com "dificuldades" na Cirurgia Geral

Hospital assumiu que este é o único serviço afetado e que a escala pode ser reajustada.

A diretora clínica do Hospital Amato Lusitano (HAL), em Castelo Branco, garantiu esta quinta-feira que só tem o serviço de Cirurgia Geral em "dificuldades", mas assumiu que a escala pode ser reajustada."Em Castelo Branco [HAL], só há um serviço que tem dificuldade, que é a Cirurgia Geral. Neste momento, serão três ou quatro dias. Acabámos de chamar a diretora do serviço da Cirurgia Geral para lhe dizer que há possibilidades de melhorar francamente a escala", disse à agência Lusa Eugénia André.Na quarta-feira, o movimento "Médicos em Luta" divulgou que um total de 38 unidades hospitalares está com cerca de 90% dos seus serviços indisponíveis devido à falta de médicos para assegurar as escalas.A porta-voz do movimento "Médicos em Luta", Susana Costa, disse que a lista é praticamente atualizada todos os dias e que as informações sobre o impacto nos hospitais são facultadas pelos médicos.A lista 'online' está discriminada pelo nome das unidades hospitalares e das especialidades que estão mais afetadas, na qual se inclui Castelo Branco. Em declarações à agência Lusa, a diretora clínica do HAL explicou que vai hoje mesmo reunir com a responsável do serviço de Cirurgia Geral na tentativa de resolver a situação que afeta a unidade de saúde hospitalar de Castelo Branco.Isto porque a escala pode ser melhorada: "Porquê? Porque há dias que tenho três cirurgiões na escala e eu não preciso de ter três cirurgiões na escala. Portanto, podemos tentar reajustar ali alguma coisa".Eugénia André sublinhou ainda que o resto das escalas não apresentam problemas e estão completas. "Há um dia em que o serviço de Ortopedia tem uma falha, mas como é para o final do mês [novembro], estou convencida de que também vamos chegar a bom porto. Não é significativo. A urgência está a funcionar normalmente sem constrangimentos. O resto das escalas estão todas completas", sustentou.