Tempestade Domingos atinge Portugal este sábado

Após 24 horas da passagem de Ciarán chega uma nova tempestade.

Domingos é o nome da depressão profunda que atinge o território do Continente neste sábado com rajadas de vento, chuva intensa e forte agitação marítima. O agravamento do estado do tempo irá ocorrer 24 horas depois da passagem da depressão Ciarán, ‘ciclone-bomba’ com o seu centro nas ilhas Britânicas e França.

A meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Cristina Simões, explicou que "são depressões com uma perda de pressão muito rápida na sua circulação que determinam vento muito intenso". Cristina Simões avançou que a costa deverá ser colocada no sábado sob aviso vermelho devido à passagem de Domingos.

Em Portugal, a queda de um contentor em Leixões, no concelho de Matosinhos, devido ao vento forte, atingiu um veículo, tendo duas pessoas sofrido ferimentos ligeiros. No resto da Europa a Ciarán já matou quatro pessoas, em Espanha, França, Bélgica e Países Baixos.

Milhares de pessoas estão sem eletricidade em França devido à queda de postes de alta tensão.