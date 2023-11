Professores estagiários podem dar aulas e vão ser remunerados

Para o ministro, "não há nivelação por baixo, mas por cima" ao adaptar-se as habilitações.

Os professores estagiários passam a poder dar aulas e ter turmas próprias, além das habituais aulas assistidas que aconteciam até agora, anunciou o ministro da Educação.No final do Conselho de Ministros, João Costa explicou que há 1300 professores em formação e que podem passar a dar aulas a partir do próximo ano letivo, assim que entrarem no segundo ano de estágio, que passa a ser remunerado. O governante admitiu que o número rpefisa de subir, já que são precisos 30 mil docentes até 2030.João Costa revelou ainda que as instituições de ensino superior passam a ter autonomia para avaliar o perfil dos candidatos e quem tiver certos cursos possa ter equivalência para dar disciplinas, por exemplo alguém de economia dar aulas de matemática.Para o ministro, "não há nivelação por baixo, mas por cima" ao adaptar-se as habilitações.Já os professores orientadores podem acompanhar até quatro estagiários, tendo direito a três horas de dedicação ao primeiro candidato e uma para cada um dos restantes.