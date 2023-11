Conselho de Ministros aprova alterações às habilitações profissionais necessárias para dar aulas

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, o decreto-lei que altera o regime jurídico da habilitação profissional para a docência na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário."O diploma vem introduzir medidas que proporcionem um aumento de candidatos à frequência de mestrados em ensino, de modo a garantir à escola pública educadores e professores em número necessário e com a qualificação adequada para dar resposta às necessidades identificadas no âmbito do sistema de ensino", refere o Governo em comunicado.