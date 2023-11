Homem incendeia apartamento após saber que ia ser despejado pelo novo proprietário

Depois de pegar fogo à casa, saiu e foi para o café. Foi detido e ficou em prisão preventiva.

Um homem foi detido por incendiar o apartamento onde morava, no Cacém, em Sintra, depois de saber que ia ser despejado do mesmo pelo novo proprietário do imóvel.O crime aconteceu a 24 outubro quando, ao saber que ia ser obrigado a deixar o local onde residia, o homem usou um isqueiro e ateou fogo a roupas que se encontravam num dos quartos e num pano que estava na sala, "produzindo dois focos de incêndio", informa a Procuradoria-Geral Regional de Lisboa em comunicado. Depois, saiu do apartamento e foi para um café localizado nas proximidades.De acordo com a mesma nota, o fogo propagou-se pela habitação, tendo consumido o "mobiliário, roupas, e artigos de decoração que se encontravam na sala e no quarto". O incêndio provocou ainda danos nas paredes e tetos das divisões afetadas e na estrutura da habitação, tendo causado infiltrações no apartamento do piso abaixo "devido ao uso de água no combate ao incêndio".A Procuradoria-Geral Regional de Lisboa informou ainda que o homem, que foi detido fora de flagrante delito, foi submetido a primeiro interrogatório judicial, ficou em prisão preventiva.