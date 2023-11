Nasce em Espanha o primeiro bebé europeu a ser concebido por duas mulheres

Derek nasceu com 3,3 quilos e em perfeito estado de saúde graças a um novo método chamado sistema Invocell.

Nasceu esta segunda-feira o primeiro bebé da Europa a ser concebido por duas mulheres através do método Invocell. O nascimento aconteceu na maternidade do Hospital Juaneda Miramar, em Palma de Maiorca, Espanha, anunciou a unidade hospitalar em comunicado.Derek nasceu com 3,3 quilos e em perfeito estado de saúde. O método Invocell permitiu que as mães Azahara, de 27 anos, e Estefanía, de 30, partilhassem o desenvolvimento do embrião.De acordo com o Hospital Juaneda Miramar, o sistema funciona como uma "pequena incubadora", que é colocada sob o colo do útero de uma das mulheres, o que vai permitir que o desenvolvimento do embrião, nos primeiros dias, aconteça dentro do corpo, em vez de ocorrer em laboratório.Após o desenvolvimento, o sistema é retirado e o embrião é transferido para o útero da outra mulher.Todo o processo aconteceu em março deste ano e culmina agora com o nascimento de Derek. O hospital espanhol foi o primeiro da Europa a conseguir aplicar este método com sucesso.No comunicado, o hospital afirma ainda que o procedimento "tem um grande valor emocional", uma vez que ambas as mães partilharam a gestação do filho.