Líder do Hezbollah diz que cabe aos líderes de cada movimento da aliança contra Israel decidir se entram na guerra

Esta é a primeira vez que Hassan Nasrallah fala desde o início da guerra entre Israel e o Hamas.

O líder do grupo xiita libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, anunciou esta sexta-feira que cabe aos líderes de cada movimento da aliança contra Israel decidir se entram na guerra, e não ao Irão.

O lider do partido libanês começa o discurso a elogiar "os mártires caídos" do Hezbollah e dos outros grupos que combatem Israel, bem como os civis mortos.

"Começo por apresentar as minhas mais profundas condolências às famílias dos mortos aqui no Líbano e, ao mesmo tempo, felicito-vos porque os vossos entes queridos ganharam a honra do martírio".

Num discurso em Beirute ocidental perante milhares de apoiantes, Nasrallah disse que o ataque do Hamas ao território israelita, a 7 de outubro, foi "uma operação 100 por cento palestiniana, foi o secretismo absoluto que garantiu o sucesso da operação da inundação de Al-Aqsa em 7 de outubro".

"O Irão apoia, mas não tem nada a ver com a decisão da Resistência. A decisão é tomada pelos líderes da Resistência", afirmou, citado pela agência espanhola EFE.



"As condições na Palestina nos últimos anos têm sido extremamente duras, especialmente com este governo extremista, tolo, estúpido e selvagem.", afirma o líder que diz que a operação do Hamas estabeleceu uma nova fase histórica na batalha contra Israel.



O chefe do Hezbollah considera que a decisão do grupo palestiniano de lançar o Dilúvio de Al-Aqsa foi "acertada, sensata e corajosa", acrescentando que foi realizada no momento certo e que um dos maiores erros de Israel atualmente é "estabelecer objetivos que não pode alcançar", avança o Aljazeera.