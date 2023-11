PJ investiga caso de homem que terá sido baleado em Guimarães

Homem foi encontrado inconsciente e com ferimentos graves na cabeça.

A PJ está a investigar as circunstâncias em que um homem com cerca de 60 anos foi encontrado inconsciente e com ferimentos graves na cabeça, esta manhã, em S. Martinho do Conde, Guimarães.O alerta para um homem inconsciente na rua Paço do Conde chegou aos Bombeiros de Vizela às 09h49. A vítima foi encontrada na rua do Barreiro, que é a continuação da mesma via. Estava inconsciente e com ferimentos graves na parte de trás da cabeça. Foi socorrido no local e levado para o Hospital de Guimarães.Mais tarde, os bombeiros foram informados de que os ferimentos teriam sido provocados por uma arma de fogo. A GNR esteve no local mas o caso passou para a alçada da PJ.Ao que oconseguiu apurar, as autoridades ainda não têm confirmação de que os ferimentos tenham sido provocados por uma arma de fogo.O caso está a ser investigado.