Decorrem buscas por mulher desaparecida após cair à água no Cabo Raso

Um homem foi recuperado com vida no local.

Duas pessoas caíram na água, no Cabo Raso, em Cascais, e uma mulher, com cerca de 30 anos, está desaparecida.



O alerta foi dado às 17h31. Um homem, com cerca de 60 anos, foi recuperado com vida e decorrem buscas para encontrar a mulher.





Ao que oapurou, as vítimas estariam a tirar fotografias no momento da queda. O homem sofreu ferimentos ligeiros.

Foram ativados um helicóptero da Força Aérea e meios da Estação Salva-Vidas de Cascais e bombeiros, num total de 14 operacionais.



As buscas terminaram esta sexta-feira às 20h e retomam no sábado de manhã.