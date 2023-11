Quatro pessoas morrem a arriscar ondas de sete metros em Santa Cruz

Distração ou avaria pode ter aproximado iate com bandeira da Dinamarca de terra.

Uma possível avaria no motor, ou mesmo no aparelho de velas, ou uma distração, a par da forte agitação marítima resultante da tempestade ‘Ciarán’, levaram esta sexta-feira ao naufrágio de um veleiro, com bandeira da Dinamarca, que navegava estranhamente próximo da costa na praia de Santa Cruz, Torres Vedras. Os tripulantes, dois homens e duas mulheres, três deles dinamarqueses e um que esta sexta-feira estava com nacionalidade por confirmar, saíram pelas 07h00 do Porto de Peniche, apesar das ondas de sete metros e dos avisos, e morreram.