Serviço de Urgência Pediátrica de Faro encerrado até às 21h00 de domingo

Utentes deverão ser encaminhados para o SUB mais próximo ou para o Serviço de Urgência Pediátrica de Portimão.

Este é um de vários constrangimentos no país para as crianças. Em Leiria, as urgências de Pediatria estão abertas apenas no período diurno, tal como em Torres Vedras, Loures (ao fim de semana fecham totalmente), São Francisco Xavier, Almada e Amadora-Sintra. Em Torres Novas e Barreiro estão fechadas até segunda-feira.

O Serviço de Urgência Pediátrica de Faro encontra-se encerrado desde as 9h00 deste sábado. O encerramento prolongar-se-á até às 21h de domingo.A Direção informou que os utentes deverão ser encaminhados para o Serviço de Urgência Básico mais próximo ou para o Serviço de Urgência Pediátrica da Unidade Hospitalar de Portimão.