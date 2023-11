Marcelo diz que não confunde a Palestina "com quem desencadeou o ataque"

Presidente da República alude às declarações proferidas junto do chefe da missão diplomática da Palestina.

Marcelo Rebelo de Sousa abordou de novo este sábado a polémica suscitada pelas suas declarações junto do chefe da missão diplomática da Palestina. O Presidente da República disse não perceber "o alarido": "Foi o embaixador quem levantou a questão, não fui eu".



A conversa com Nabil Abuznaid deu-se esta sexta-feira, 3 de novembro, no Bazar Diplomático em Lisboa. Marcelo defendeu que os palestinianos "têm de ser um exemplo de moderação" e que alguém do lado palestiniano tinha começado este agudizar do conflito. Quando confrontado com os quase dez mil mortos em Gaza, Marcelo respondeu: "Sim, eu sei que culpam Israel por isso. Mas desta vez foi alguém do vosso lado que começou. Não deviam."





"O facto de não haver ainda os dois Estados não significa que vocês possam atacar pessoas inocentes do modo como fizeram alguns de vocês", afirmou também o Presidente da República.