Apostador do concelho de Mafra ganha mais de 31 milhões de euros

É a 77.ª vez que o Euromilhões sai em Portugal. A última foi há duas semanas.

Há mais um euromilionário em Portugal. Um apostador que registou o boletim no concelho de Mafra venceu o primeiro prémio do Euromilhões desta sexta-feira, no valor de 31,2 milhões de euros, revelou esta sexta-feira à noite a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.



Para o nosso país vieram ainda dois segundos prémios (quase 124 mil euros cada). Com o