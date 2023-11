Homem armado entra com carro dentro do aeroporto de Hamburgo e dispara tiros para o ar

Aeroporto teve que ser evacuado.



Pouco antes de o homem armado ser avistado pelas forças de segurança no aeroporto, a mulher alertou a polícia e avisou os agentes que o marido estava a caminho do aeroporto com o filho, informa ao Bild.



As autoridades acreditam que a situação esteja relacionada com uma disputa pela custódia da criança.



Uma porta-voz do aeroporto disse ao Bild que "devido a uma operação policial, as operações de voo no aeroporto de Hamburgo foram suspensas desde as 20h24 e não serão mais retomadas este sábado. São afetados 27 voos (6 partidas e 21 chegadas) com cerca de 3200 passageiros. Atualmente não é possível prever quando as operações poderão ser retomadas. Viajar para o aeroporto também não é possível no momento."



Segundo informações disponibilizadas no site do aeroporto de Hamburgo, pelo menos três voos provenientes de Portugal e ilhas tiveram que ser desviados devido à ocorrência.





Um homem entrou de carro por uma porta de embarque do aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, e disparou dois tiros para ar, avança a Reuters. O aeroporto foi encerrado.O ataque ocorreu por volta das 20 horas locais. O homem atirou duas garrafas em chamas para fora do carro, "uma espécie de cocktails molotov", disse Thomas Gerbert, porta-voz da Polícia Federal, segundo o Bild.O porta-voz da polícia disse que o suspeito estava com o filho de quatro anos dentro do carro estacionado debaixo de um avião.