Mulher judia esfaqueada ao abrir a porta de casa em França. Encontrada suástica na porta

Agressor está em fuga.

Uma mulher judia, com cerca de 30 anos, foi esfaqueada este sábado em casa na cidade de Lyon, França. Quando chegou à habitação, a família da vítima deparou-se com uma suástica na porta.Segundo a imprensa francesa, o agressor, que está em fuga, tocou à campainha e deu duas facadas à mulher."Esta manifestação de violência é indescritível. Todo o meu apoio à vítima e à família", escreveu Grégory Doucet, presidente da autarquia de Lyon, no X (anterior Twitter)."A vítima, a família e a comunidade judaica estão chocadas Não sabíamos que, em França, bastava abrir a porta de casa para sermos vítimas de um ataque antissemita", disse o advogado da mulher, citado pela BFMTV.