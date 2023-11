"Não há condições para viver aqui": Moradores obrigados a abandonar casas devido ao mau tempo em Guimarães

Habitações em Creixomil ficaram totalmente alagadas este sábado.

Algumas famílias viram-se obrigadas a abandonar as casas em Creixomil, Guimarães, devido ao mau tempo que se fez sentir este sábado. As habitações ficaram completamente alagadas, com diversos estragos a registar nos móveis e eletrodomésticos.Uma das moradoras disse aoque esta situação tende a repetir-se todos os anos quando vem a chuva forte. Conta também que, nesses momentos, para entrarem em casa têm de estar a utilizar galochas por causa do nível de água."Não há condições para viver aqui. Já pedimos ajuda em todos os lugares possíveis, mas nunca fazem nada. Enquanto não forem tomadas medidas, isto vai voltar a acontecer e a minha avó vai ter que sair do conforto de casa", disse Carmen Cardoso, neta de uma das residentes afetadas.