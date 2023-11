Filho condenado pela terceira vez por espancar os pais

Já tinha sido condenado duas vezes por agredir os pais - em 2014 e 2015 - e foi sempre condenado a penas suspensas (uma de 11 meses de prisão e outra de um ano e nove meses), substituídas por trabalho comunitário. Em 2022 voltou a aterrorizar o pai, que padece de problemas de locomoção, de 76 anos, e a mãe, doente oncológica, de 70, no interior da casa onde viviam os três, em Oliveira do Bairro. Está atualmente na cadeia e foi agora condenado no Tribunal de Aveiro a cinco anos e quatro meses de prisão por dois crimes de violência doméstica. Tem ainda de pagar três mil euros de indemnização aos pais.