Futebolista 'mais sexy do mundo' criticada por usar maquilhagem durante derrota pesada

Alisha Lehmann conta com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram.

mais de 15 milhões de seguidores no Instagram,

um homem "internacionalmente famoso" por 105 mil euros.

Alisha Lehmann, conhecida como a futebolista 'mais sexy do mundo', recebeu críticas por usar maquilhagem durante a derrota caseira da seleção da Suíça frente à Espanha, avançou este domingo o jornal Daily Mail.Um utilizador da rede social Instagram comentou um conjunto de fotografias publicadas pela jogadora, referentes ao pesado desaire no jogo da Liga das Nações, na terça-feira. "Toda esta maquilhagem para perder 7-1 a jogar em casa", escreveu."Menos cores e mais golos", atirou outro utilizador, que questionou a necessidade de "usar maquilhagem durante um jogo" de futebol.Alisha Lehmann, de 24 anos, já namorou com o futebolista brasileiro Douglas Luiz e com a colega de seleção Ramona Bachman.Outro utilizador perguntou à atleta, que conta comse se sente "uma boneca" por ser "a única a usar maquilhagem durante os jogos".A 12 de outubro, a atleta suíça revelou que recusou uma noite de sexo com