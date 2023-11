Ruth sofria de distrofia muscular e paralisia cerebral. A jovem de 17 anos e o pai foram mortos pelo Hamas

Pai e filha tinham ido ao festival de música que foi atacado em Gaza, a 7 de outubro.

Os restos mortais de Ruth Peretz, uma jovem de 17 anos que desapareceu com o pai durante o massacre do festival de música em Gaza, a 7 de outubro, foram localizados pelas forças de segurança israelitas.Ruth sofria de distrofia muscular e paralisia cerebral. A cadeira de rodas da jovem tinha sido encontrada perto da fronteira de Gaza alguns dias após o massacre, o que levou os familiares a pensarem que Ruth e o pai tinham sido feitos reféns pelo Hamas.Os corpos foram encontrados pelas autoridades a 18 de outubro."Ruth tinha dificuldade em comer normalmente e dependia da alimentação através de uma sonda. Ela é deficiente e está paralisada. Comunica apenas com palavras básicas compreendidas pela família", escreveu o médico Ilan Rabinovich. "Eric levava Ruth a essas festas há anos porque a faziam sentir-se bem", acrescentou."Ruth Peretz adorava ir a festivais de música. Como tinha paralisia cerebral, o pai, Erick, levava-a a apreciar a música no festival de música Nova. Isto foi razão suficiente para o Hamas os matar", disseram as forças de segurança israelitas no Instagram.