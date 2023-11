Homem entra armado em posto de combustível em Seia e ameaça funcionários e clientes

Assaltante escapou de carro. O valor roubado ainda não foi divulgado pela gerência da área de serviço.

Um encapuzado assaltou, com recurso a uma caçadeira, a loja de um posto de combustível, na noite deste sábado, em Seia. O assaltante entrou no espaço, com a arma em punho, e ameaçou os funcionários e clientes. Escapou, num carro, para parte incerta.

0 alerta foi dado, cerca das 23h30, para a GNR de Gouveia, para um assalto à mão armada, num posto de combustível numa área de serviço, em Seia.

Está montada, pela GNR, uma caça ao homem. O valor roubado ainda não foi divulgado pela gerência da área de serviço.

Ao que tudo indica, o carro usado na fuga, um Fiat Punto, terá sido roubado e tinha matrículas falsas. As matrículas usadas correspondem a um carro furtado, no passado dia 2 de novembro, em Valpaços. A viatura usada no assalto terá estado, também, envolvida, em Bragança, num abastecimento e fuga, também numa área de serviço. A Polícia Judiciária foi acionada para o local.