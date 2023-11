João Baião protagoniza farsa sexual no novo espetáculo ‘Feliz Aniversário’

Bernardo planeia um fim de semana de sexo com a amante na casa de campo. Entretanto, a mulher, Joana, entretém-se com o melhor amigo dele, Roberto. Por circunstâncias várias, marido e mulher encontram-se com os respetivos amantes, na mesma casa, na mesma altura. É o mote para confusões em larga escala – e para não menos gargalhadas.Siaba mais no