Câmara paga obras que não foram feitas. Famílias continuam a morar sem condições de habitabilidade

São casas de pequenas dimensões, camarárias, normalmente térreas e conhecidas como ‘ilhas’. Espalham-se pelo Porto antigo e muitas vezes são habitadas por idosos que ali nasceram e cresceram. É o caso da ‘ilha’ da Rua de S. Vítor, na freguesia de Bonfim, onde a porta da rua esconde a entrada de meia dúzia de habitações. Degradadas, algumas já sem condições de habitabilidade, mas com obras recentes. Ou pelo menos assim acreditava a Câmara do Porto que a pedido da Junta de Freguesia do Bonfim pagou os arranjos. Ou pelo menos pagaram o que pensavam ter sido arranjado. Obras em três casas, um custo de quase 15 mil euros.Saiba mais no