Condutora bêbeda culpa amiga a quem deu boleia por despiste de carro

Uma mulher que conduzia embriagada quando sofreu um despiste e embateu no pilar de um viaduto, causando ferimentos graves a uma passageira, foi considerada pelo tribunal como a “única responsável” pelo acidente e por isso vai ter de pagar à sua seguradora todas as despesas, num total de 20 457 euros, acrescidas de juros.Saiba mais no Correio da Manhã